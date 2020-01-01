Люди крушат автомобили с чужими номерами из-за опасений заразиться.

Канадцы массово калечат автомобили с номерами США из-за опасений заразиться COVID-19. И это несмотря на то, что их страну считают дружественным соседом Соединенных Штатов, но похоже, что коронавирус всех сводит с ума, отмечает The New York Times. Делается это для того, чтобы заставить чужаков уехать из страны и не возвращаться. Хотя передвижение между странами в период пандемии и так ограничено.

Ущерб — не единственная проблема, также были случаи преследования и избиения водителей, на машинах которых чужие номера. В последнем случае два человека проявили агрессию, увидев машину с номерным знаком Флориды. Владелец на самом деле был канадцем, который перегонял машину из Соединенных Штатов, и полиция провинции Онтарио сообщила, что мужчины «ткнули его в грудь», потребовав объяснить, что он делает в Канаде.

В другом случае канадец, который работает в Соединенных Штатах и ​​водит служебный автомобиль с номерами штата Мичиган, нашел его с царапинами от ключей на лакокрасочном покрытии после парковки у пристани для яхт.

Проблема стала настолько распространенной, что премьер провинции Британская Колумбия (Канада) посоветовал людям, у которых по каким-то причинам на машинах номера США, пользоваться общественным транспортом или сменить номерные знаки.

Канадцы очень настороженно относятся к тому, как Америка справляется с пандемией. В Соединенных Штатах зарегистрировано более 5 млн случаев заболевания COVID-19, а в Канаде — всего чуть больше 100 тысяч.

Хотя страх не может служить оправданием для вандализма или преследований, официальный представитель полиции провинции Онтарио Джейсон Фолз заявил: «Люди испытывают стресс из-за COVID-19, и это проявляется порой странным образом. Возможно, мы видим один из способов такого проявления».

Фото: carscoops.com