Новая камера контроля скорости: пуленепробиваемая и огнеупорная

Устройство разработано с защитой от вандализма. Что любопытно, сделали камеру не у нас и не для нашего рынка.

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Один из ведущих мировых производителей систем контроля транспортного потока — компания Vitronic представила антивандальный трейлер с высокотехнологичной камерой для контроля скорости под названием Vitronic Enforcement Trailer. С виду это нечто, напоминающее пикап Илона Маска Cybertruck, однако это всего лишь камера контроля скорости, установленная в прицепе — устройство можно легко транспортировать в любое место, оно быстро готово к использованию и может работать автономно в течение нескольких дней. Устройство также имеет дистанционное управление и специальную защиту от вандализма.

Таким образом, видеофиксация скорости возможна даже в тех местах, где это невозможно было бы сделать из-за отсутствия нужной инфраструктуры.

Прицеп для видеофиксации скорости работает автономно до десяти дней. Это означает, что прицеп с бортовым источником энергии не нуждается в операторе и делает до 1000 вспышек в день. При необходимости батареи также можно заменить на месте, не прерывая процесс измерения. Устройство мобильное, это означает, что прицеп можно тянуть практически любым транспортным средством.

Поскольку мобильные камеры контроля скорости вызывают агрессию у некоторых участников дорожного движения, Vitronic выбрал наилучшую защиту от вандализма. После размещения прицепа в точке дислокации его полностью опускают, чтобы колеса скрылись за крышками и его больше нельзя было легко перемещать. Vitronic называет это защитой от несанкционированного передвижения. Поскольку поверхность устройства абсолютно гладкая, его в таком виде невозможно тянуть, просто не за что будет уцепиться. Любой, кто тянется к оружию или ведру с водой, тоже ничего не сможет предпринять — устройство герметичное и пуленепробиваемое. И, конечно, на борту есть сигнализация. А дополнительная система противопожарной защиты не позволит его и сжечь.

Ну и самое главное — прицеп оснащен самой современной измерительной техникой. Технология Lidar систем Poliscan позволяет регистрировать скорости всех транспортных средств одновременно сразу на нескольких полосах движения. Также можно отслеживать изменяемые ограничения скорости с учетом запретов на проезд в зависимости от времени суток, полосы движения и различных допусков по классу транспортного средства.

Прицеп весит 1120 кг, имеет длину 3,15 метра, ширину 1,52 метра и высоту 1,84 метра. При опускании его высота уменьшается до 1,62 метра. Устройство способно работать круглосуточно при температуре от минус 25 до плюс 60 градусов по Цельсию. Его цена — около 150 тысяч евро.

Новая камера контроля скорости: пуленепробиваемая и огнеупорная Устройство разработано с защитой от вандализма. Что любопытно, сделали камеру не у нас и не для нашего рынка. Новая камера контроля скорости: пуленепробиваемая и огнеупорная

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Фото: dpa/picture-alliance/TASS