Штрафы за багажники на крыше: проверили слух

Ничего нового в законах по поводу багажников не появилось.

Поползли слухи, что Госавтоинспекция начала массово останавливать на дороге машины с багажниками и штрафовать владельцев на 500 рублей. Якобы на основании того, что в 2020 году вступили в силу «Требования Технического регламента Таможенного союза, в соответствии с которыми любые изменения в конструкции транспортного средства должны утверждаться в ГИБДД».

Но это лишь слухи, что «За рулем» и подтвердили в пресс-службе ведомства: «Это фейк. Фейки мы не комментируем».

Кроме того, в 2020 году никакие изменения в техрегламент в силу не вступали, сообщает «Российская газета». Последний пакет поправок №2 вступил в силу в 2018 году, а пакет поправок №3 только обсуждается. Ни в том, ни в другом речи о багажниках нет.

То есть инспектор (теоретически) может остановить на дороге транспортное средство с неизвестной конструкцией, приваренной непосредственно к крыше. И применить санкции согласно пункту 7.18. «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» (приложение к ПДД), который гласит, что «в конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации». Но тут ничего нового не появилось, этот пункт был всегда, и штрафом в 500 рублей дело не ограничится, могут и прекратить регистрацию машины до устранения самоделки, которая реально представляет угрозу безопасности.

Если на автомобиле есть штатные места для крепления багажника и он установлен именно на них, то и претензий быть не может. Также, если автомобиль оборудован рейлингами, не запрещается крепить на них подходящие по размеру рейки и устанавливать что угодно. Сейчас практически нет машин, конструкция которых не предусматривала бы крепление багажника.

И последнее — специальных рейдов по выявлению «незаконных» багажников ГИБДД не проводит: у нас, говорят в ведомстве, масса более насущных дел.