У российских дилеров образовался дефицит машин

Спрос, превышающий предложение, возник практически на все бренды, включая отечественную Lada.

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В связи с перерывами в работе заводов по всему миру из-за пандемии практически по всем брендам наблюдается определенный дефицит тех или иных моделей, рассказал агентству ТАСС президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Он считает, что до конца осени дефицит машин на рынке останется, а у некоторых брендов захватит и зиму.

Особо острая нехватка зафиксирована на кроссоверы Mercedes—Benz, BMW, Audi, Cadillac, Jaguar Land Rover, Chevrolet, Volkswagen и Hyundai. Что касается марок Volkswagen и Hyundai, то тут, кроме прочего, сказались и летние каникулы на заводах в Калуге и Санкт-Петербурге.

Но в целом причин дефицита целый комплекс: сработал и отложенный спрос, и приостановка работы производителей во время карантина, и новые программы господдержки, стимулировавшие спрос, и рост курсов валют, и то, что производители, сдерживая рублевые цены, обещают их поднять, и процесс этот уже начался.

Эксперты предрекают, что дефицит может привести к очередному спаду продаж, и в августе они будут меньше, чем в июле.

Комментирует Роман Абрамов, исполнительный директор сервиса Сберавто.

Дилеры быстро распродали остатки после пандемии и теперь анализируют, какие объемы планировать, учитывая неопределенность. Насколько нам известно, они сейчас менее охотно дают скидки, даже на неликвидные авто, но повышения цен не происходит. В б/у сегменте рынок предложений намного больше, поэтому дефицит ощущается не так сильно.

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых автомобилей в России в июле выросли на 6,8% по сравнению с прошлым годом — до 141 924 штук.

А это — удивительная история, как пес устроился работать консультантом в дилерский центр.



Фото: Сергей Коньков/ТАСС