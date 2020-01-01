В нем могут разместиться шесть человек, а сам он умещается в кузове полноразмерного пикапа.

Материалы по теме Роскошный кемпер Airstream — с кроватью поперек

Фургоны — не единственная платформа для оборудования автодомов. Пикапы обычно предлагают скромные помещения, но последнее предложение от Scout Campers под названием Kenai не ограничено ни местом, ни функционалом.

Здесь есть даже ванная комната, причем покупатели могут выбирать между кассетным унитазом, который складывается, когда его не используют, и портативным унитазом емкостью 12 литров от Domestic. Он устанавливается в задней части кемпера, вместе с душем в санитарной зоне, оборудованной сливом и предназначенной для ополаскивания людей перед тем, как войти в кемпер.

Что касается места, в Kenai могут разместиться до шести человек благодаря спальне над кабиной, обеденной зоне и всплывающей палатке на крыше. Там также довольно много пространства для хранения вещей, есть полноразмерный внутренний шкаф, шкафчик для снаряжения, вешалки для сумок и стеллажи. В L-образной жилой отведено место для приготовления пищи и переносного холодильника, а два 4,5-килограммовых пропановых бака обеспечат теплом в холодное время года. Таким образом, Kenai рассчитан на использование в любое время года.

Он разработан для установки в любой полноразмерный пикап с короткой или длинной платформой. Несмотря на свои размеры и особенности, верхняя часть кемпера имеет вес всего 621 кг благодаря алюминиевому «скелету» и использованию композитных материалов. В нем, конечно, нет всех функций, которые можно найти в полноценном автодоме, но он вполне комфортабельный.

Цены на Kenai начинаются от 23 625 долларов.

Кемпер-скворечник на базе пикапа: есть кровать и душ В нем могут разместиться шесть человек, а сам он умещается в кузове полноразмерного пикапа. Кемпер-скворечник на базе пикапа: есть кровать и душ

А этот автодом молодая семья сделала сама, переоборудовав в него старый школьный автобус.



Фото: Scout Campers