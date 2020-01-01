Passat-2023 будет разрабатывать Skoda

Появились подробности о следующем, девятом поколении Пассата — автомобиль станет больше и практичнее.

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Volkswagen Group реорганизует производственную сеть. Так, дочернему бренду Skoda поручено отвечать не только за разработку следующего поколения Superb, но и за новый VW Passat, который выпустят в 2023 году.

В качестве основы для нового Passat будет использована та же модифицированная модульная платформа (MQB). Skoda теперь несет ответственность за все разработки и производство автомобилей среднего класса, только мощностей для этого сейчас не хватает, так как запланированное строительство завода в Турции пришлось приостановить из-за нынешней непонятной политической ситуации в стране. Вместо этого в список теперь включены существующие заводы в Квасинах (Чехия) и Братиславе (Словакия), где производят автомобили Шкода, но окончательное решение будет принято осенью 2020 года.

Новый Passat приблизится к Skoda Superb не только технически, но и концептуально. Возможно, что классический седан с кузовом нотчбэк (седан с сильно наклоненной задней стойкой) от VW станет лифтбеком, как Superb. Одно можно сказать наверняка: у Пассата будет еще и классический вариант универсала. Согласно информации компании, дизайн автомобиля уже одобрен, и он будет консервативным.

Колесная база и ширина Passat увеличились, больше «воздуха» стало и в салоне. Что касается привода, MQB допускает передний и полный привод, а также дизельные и бензиновые двигатели, которые разработаны как мягкие или подключаемые гибриды. Также будет и спортивная версия.

В новом поколении VW Passat есть еще одно изменение: модель для Китая впервые будет основана на «тележке» MQB, как и во всех других странах, а не на устаревшей платформе Passat пятого поколения (PQ46).

Больше года будущее Passat находилось в подвешенном состоянии, были мысли и вовсе отказаться от модели. Председатель правления VW Group Герберт Дисс отмечал, что у Пассата отобрал покупателей более популярный и схожий по функционалу лифтбек Arteon. Но в конце концов, главные боссы решили модель сохранить.

Passat-2023 будет разрабатывать Skoda Появились подробности о следующем, девятом поколении Пассата — автомобиль станет больше и практичнее. Passat-2023 будет разрабатывать Skoda

Passat восьмого поколения достаточно дорогой, но у него есть ряд фишек.

Фото: Volkswagen