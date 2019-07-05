VW сделал из Тигуана кросс-купе

Tiguan, получивший в название дополнение «X», пока будет продаваться только в Китае.

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Volkswagen Tiguan X позиционируется как более спортивный и более стильный вариант практичного Тигуана. В компании не уточнили, будет ли новинка поставляться в Европу, где ее главным конкурентом стал бы Renault Arkana.

Передняя часть кросс-купе ничем не отличается от стандартного Тигуана, но, начиная со средней стойки, это совершенно иная машина, что выражается покатой линией крыши и массивной дверью багажника. Более того, Tiguan X значительно длиннее исходника — 4,77 метра против 4,5 метров.

Оснащается новинка двумя 4-цилиндровыми двигателями TSI мощностью 186 и 220 л.с. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. Выход версий с механической коробкой не планируется. Самый медленный Тигуан Х будет разгоняться до скорости 100 км/ч примерно за 10 секунд.

Если автомобиль появится на российском рынке, то он ожидаемо окажется дороже классического Тигуана, который продается у нас от 1 759 000 рублей. С мотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым роботом кроссовер стоит как минимум 1 859 000 рублей.

Следовательно, новый Tiguan X в «китайской» версии не сможет быть у нас дешевле двух миллионов рублей. Чтобы конкурировать с Арканой, машина должна будет получить более скромные версии.

Чем Тигуан отличается от Шкоды Кодиака? Ответ вы найдете здесь.

Фото: Volkswagen