VW сделал из Тигуана кросс-купе — журнал За рулем

VW сделал из Тигуана кросс-купе

Tiguan, получивший в название дополнение «X», пока будет продаваться только в Китае.

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Обновленный VW Tiguan: все изменения

Volkswagen Tiguan X позиционируется как более спортивный и более стильный вариант практичного Тигуана. В компании не уточнили, будет ли новинка поставляться в Европу, где ее главным конкурентом стал бы Renault Arkana.

Передняя часть кросс-купе ничем не отличается от стандартного Тигуана, но, начиная со средней стойки, это совершенно иная машина, что выражается покатой линией крыши и массивной дверью багажника. Более того, Tiguan X значительно длиннее исходника — 4,77 метра против 4,5 метров.

Оснащается новинка двумя 4-цилиндровыми двигателями TSI мощностью 186 и 220 л.с. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. Выход версий с механической коробкой не планируется. Самый медленный Тигуан Х будет разгоняться до скорости 100 км/ч примерно за 10 секунд.

Если автомобиль появится на российском рынке, то он ожидаемо окажется дороже классического Тигуана, который продается у нас от 1 759 000 рублей. С мотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым роботом кроссовер стоит как минимум 1 859 000 рублей.

Следовательно, новый Tiguan X в «китайской» версии не сможет быть у нас дешевле двух миллионов рублей. Чтобы конкурировать с Арканой, машина должна будет получить более скромные версии.

Фото: Volkswagen

VW сделал из Тигуана кросс-купе

Tiguan, получивший в название дополнение «X», пока будет продаваться только в Китае.

VW сделал из Тигуана кросс-купе — фото 1165301VW сделал из Тигуана кросс-купе — фото 1165303VW сделал из Тигуана кросс-купе — фото 1165302VW сделал из Тигуана кросс-купе
VW сделал из Тигуана кросс-купе

Tiguan, получивший в название дополнение «X», пока будет продаваться только в Китае.

VW сделал из Тигуана кросс-купе — фото 1165303VW сделал из Тигуана кросс-купе — фото 1165302VW сделал из Тигуана кросс-купе — фото 1165301VW сделал из Тигуана кросс-купе
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (14)

Volkswagen 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфортный,тихий,быстрый,удобный. Возможность чиповки без проблем для двигателя.

Недостатки:

Нет.

Комментарий:

Тут многие пишут о жесткой подвеске, это вы ещё на рав4 значит не катались-вот где дубовая подвеска! Махнул рав на тигу и очень очень доволен! Другое измерение! Рав с вариатором не ехал, только выл ,и легендарная надежность тоёты что не оправдала себя: замена valvematic на 75тк обегчила бумажник ...

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