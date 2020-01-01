Обновленный Honda CR-V: все цены

Компания Honda Motor RUS объявляет цены на обновленный кроссовер: от 2 299 900 рублей.

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В России кроссовер CR-V будет представлен в четырех комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige и с двумя бензиновыми моторами: 2,0-литровым, мощностью 150 л. с., и 2,4-литровым, мощностью 186 л. с. Все автомобили полноприводные и комплектуются вариатором.

Начальная комплектация Elegance доступна только с 2-литровым двигателем, в то время как автомобиль в топовой Prestige поставляется на рынок исключительно с 2,4-литровым силовым агрегатом.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен интеллектуальным многофункциональным дисплеем, электроприводом складывания зеркал, обогревом зоны покоя щеток стеклоочистителя, климат-контролем, электронным стояночным тормозом, отделанными кожей рулем и ручкой коробки передач, восемью подушками безопасности, противоугонной сигнализацией, системой контроля давления в шинах и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

В старшие комплектации входят светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные противотуманные фары, мультимедийная система с приложениями Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Навигатор, дистанционный запуск двигателя, подрулевые лепестки для управления коробкой передач в ручном режиме и датчик дождя.

Рекомендованные розничные цены Honda CR-V 2020 модельного года

2.0 Elegance CVT 2 299 900 руб. 2.0 Lifestyle CVT 2 549 900 руб. 2.0 Executive CVT 2 699 900 руб. 2.4 Lifestyle CVT 2 639 900 руб. 2.4 Executive CVT 2 789 900 руб. 2.4 Prestige CVT 2 939 900 руб.

Недавно японский автопроизводитель запатентовал в России новый седан Honda City, который будет конкурировать в B-классе.



Фото: Honda