Новый Peugeot 308: льва вписали в герб

Французы сейчас тестируют первые прототипы нового поколения автомобиля, а фотошпионы разглядели другого «льва» на руле.

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В конце 2013 года Peugeot представила второе поколение модели, теперь же настала очередь и третьего. Новый Peugeot 308 должен появиться в конце 2020 года, и в настоящее время французы тестируют сильно замаскированные прототипы. Однако даже на этом этапе можно рассмотреть некоторые детали. Ведь у модели будет ДНК нового дизайна бренда, так же как и у 208, 2008 и 508, а также обновленных 3008 и 5008.

Решетка выглядит безрамной, под фарами расположены узкие полоски дневных ходовых огней, специально разработанных для 308, — они должны придать модели узнаваемый облик. Крыша немного наклонена назад, благодаря чему третье поколение выглядит длиннее, ниже и, следовательно, спортивнее. У автомобиля новая форма боковых зеркал, сзади виден небольшой спойлер, а антенна выполнена в виде акульего плавника.

Разработанный в Мюлузе Peugeot 308 базируется на модифицированной платформе EMP2. Помимо бензиновых и дизельных агрегатов, эта «тележка» также допускает гибридные версии и чисто электрические приводы. Уже известно, что электрокар будет не только у модели 308, запланирован также и e-208.

Салон 308 повторяет линии обновленных собратьев, а в основе его дизайна концепция i-cockpit с высоко расположенной цифровой комбинацией приборов. Перед ней — сплющенное сверху и снизу рулевое колесо, на котором впервые красуется новый логотип Peugeot.

Он выполнен в виде стилизованной львиной головы, расположенной внутри герба. Предположительно Peugeot приурочил разработку герба к своему 210-летию, которое отмечают в этом году, и сделал его таким же, как у других производителей, — в лаконичном двухмерном дизайне. Впрочем, этот логотип уже был замечен в ретрокупе Peugeot e-Legend Concept.





Таким образом, «французский Golf» Peugeot 308 третьего поколения становится более современным. О системах помощи и комфорта расскажут ближе к выходу модели на рынок, но вне сомнений, что они будут обновлены и усовершенствованы.

Не так давно состоялась презентация обновленного кроссовера Peugeot 3008.



Новый Peugeot 308: льва вписали в герб Французы сейчас тестируют первые прототипы нового поколения автомобиля, а фотошпионы разглядели другого «льва» на руле. Новый Peugeot 308: льва вписали в герб

Фото: auto-motor-und-sport.de