Новая необычная модель Mercedes: первое фото

Автомобиль получит водородный двигатель.

Материалы по теме Что не так с задним колесом этого Мерседеса

Руководитель отдела дизайна Mercedes-Benz Горден Вагенер опубликовал на своей страничке в Instagram изображения незнакомой модели, которая будет представлена в ближайшее время. Презентация пройдет онлайн на канале Daimler Trucks на YouTube.

В тизере Вагенера показаны сдвоенные колеса задней оси и обтекатели топливных баков. Автомобиль отличается не только нетрадиционным дизайном, но и силовой установкой. Вагенер намекнул, что грузовик будет оснащаться водородным двигателем, а также заявил:

«Наш новейший концепт демонстрирует передовые технологии в соответствии с нашей философией дизайна Sensual Purity».

К сожалению, глава отдела дизайна не раскрыл подробностей о новой модели. Но в описании предстоящей прямой трансляции презентации говорится о новой вехе электрификации автомобилей компании. Следовательно, водородные технологии будут либо отдельной частью презентации, либо дополнят технологию электрификации машин, что было бы особенно интересно.

Напомним, что в апреле 2020 года Daimler AG и Volvo объявили о создании совместного предприятия для «разработки и производства топливных элементов для тяжелых транспортных средств» и не только для них. Предприятие должно работать как отдельная компания. При этом автопроизводители продолжат конкурировать в других областях.

Презентация состоится в четверг 16 сентября 2020 года, в час дня по центральноевропейскому летнему времени (в 14:00 по московскому).

Скоро в модельном ряду Мерседеса появится внедорожная версия С-класса.

Фото, видео: Daimler AG