Получилось, что в месяц улетает 11 800 рублей. Не сказать, что мало.

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Питерский пользователь «Пикабу» с ником Dealt подсчитал, во сколько ежемесячно ему обходится владение автомобилем, и выяснил, что тратит он немало. Это при том, что Логаном 2007 года выпуска он доволен, серьезных поломок не было.

Машину он приобрел в 2016 году с пробегом 60 тысяч, у него за четыре года она пробежала еще 80 тысяч. Поскольку обслуживал машину в одном месте, то сложил все суммы из заказ-нарядов и прочего.

За четыре года на запчасти и работу мастеров он потратил около 200 тысяч рублей, на бензин (при цене 46 рублей) — 331,2 тысячи рублей. ОСАГО, техосмотры и естественное удешевление транспортного средства потянули еще на 82 тыс. рублей. Вышло 613 200, поделив это на пробег в 80 тыс., он получил 7 рублей 67 копеек за км, или 11 800 в месяц.

И это с учетом того, что автомобиль практически не ломался и считается одним из самых дешевых в обслуживании.

Dealt признает, что подсчеты его грубые. Спорно, стоило ли включать сюда ОСАГО, стоимость бензина тоже не была все время одинаковой. Но вышло, что съездить за 100 километров — это уже полторы тысячи расходов, а не «да чё там, я тебе на бензин дам». Видимо, он имел в виду просителей подвезти куда-нибудь. Ну да, машина, увы, это не только бензин.

Автомобиль при этом дал возможность комфортного передвижения, а как это можно оценить?

Любопытным образом предложил решить проблему заммэра столицы Максим Ликсутов. Он убеждает сдавать свои автомобили в краткосрочную аренду.

Владелец подсчитал траты на Logan и расстроился Получилось, что в месяц улетает 11 800 рублей. Не сказать, что мало. Владелец подсчитал траты на Logan и расстроился

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