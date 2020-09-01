В России отзывают Infiniti: подушки виноваты

Корпус газогенератора может треснуть и рассыпаться на осколки.

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Росстандарт информирует об отзыве на российском рынке 3932 автомобилей Infiniti QX56 (модельный код Z62), выпущенных с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года, с VIN-кодами согласно приложению.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности водителя может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов. В результате корпус газогенератора может треснуть и рассыпаться на отдельные фрагменты», говорится на сайте ведомства.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, проинформируют о необходимости заехать на сервис официального дилера для проведения ремонтных работ. Также можно узнать об отзывной кампании и самостоятельно, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с перечнем, размещенным на сайте Росстандарта во вкладке «Документы», либо воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

Если автомобиль подпадает под отзыв, владельцу необходимо связаться с ближайшим дилером и согласовать время визита. На этих кроссоверах заменят подушки безопасности водителя. Работы в рамках отзывной кампании проводятся бесплатно.

Отзывы бывают по весьма странным причинам, так, пикапы Mercedes-Benz X-Class отзывали из-за опечатки в руководстве по эксплуатации автомобиля.



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