Отзыв пикапов Mercedes: вкралась «очепятка»

Забавный отзыв из-за руководства по эксплуатации автомобиля…

Материалы по теме Отзыв Mercedes-Benz Vito: риск короткого замыкания

Пикап Mercedes-Benz X-Class в продаже как-то не пошел, и его уже сняли с производства, но в России и еще в нескольких странах еще можно купить нераспроданные экземпляры. И вот Росстандарт сообщает об отзыве 1062 автомобилей «икс-класса» (тип 470), реализованных в период с января 2018 года по декабрь 2019 года.

Оказалось, что в руководстве по эксплуатации размещена некорректная информация по максимальным значениям нагрузки на крышу. А это может привести сразу к ряду проблем:

«В случае превышения максимальной нагрузки на крышу при движении автомобиля корректная работа системы ESP может быть нарушена. В случае аварии груз, закрепленный на крыше, может сдвинуться, кунг может сломаться, и груз может упасть с крыши, что не исключает повышенного риска получения травм», — говорится в сообщении Росстандарта.

Владельцев уведомят о проведении сервисной кампании, и в этот раз ничего чинить или менять в самом автомобиле не придется. К дилеру предлагают заехать, чтобы сотрудники центра актуализировали или заменили руководство по эксплуатации. Хотя есть сомнения, что владельцы немецких пикапов поспешат откликнуться на это приглашение. Тем более, что характеристику можно уточнить (у того же дилера) и просто исправить в своей инструкции, не совершая лишних поездок.

Другая, не менее любопытная отзывная кампания была ранее организована Фольксвагеном. Оказалось, что в продажу попали машины из предсерийной партии, а эксплуатация таких машин запрещена законодательно. Производитель собирается выкупить машины у владельцев, а затем утилизировать.



Фото: Depositphotos