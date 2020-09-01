Немцы выпустят особую Ладу 4х4

Всего будет 50 внедорожников, цена которых составит 19 900 евро, или примерно 1,8 млн рублей.

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АВТОВАЗ отмечает 50-летие, и Lada 4х4 (бывшая Niva) считается самой знаменитой моделью предприятия. Поэтому немецкая компания Partisan Motors решила выпустить 50 особенных внедорожников по цене 19 900 евро. Право на продажу Лад специальной серии получат несколько дилеров марки в Германии.

Специальная серия от Partisan Motors отличается слегка доработанным кузовом и ковшеобразным воздухозаборником на капоте, а также бампером с буксирными крюками.

Кроме того, автомобиль получит внедорожные шины BF Goodrich и особые диски с двойными спицами, расширенные колесные арки, рейлинги на крыше и подножки на порогах.

Компания предоставила только эскиз внешнего вида доработанной машины, но заверила, что внедорожник получит кожаный салон и особую табличку с номером экземпляра. Двигатель и трансмиссия дорабатываться не будут.

Представленный в Советском Союзе как ВАЗ-2121 в 1977 году автомобиль назвали Нивой. После появления в Западной Европе в 1978 году эта модель стала хитом продаж и на пике своей популярности занимала 40% европейского рынка 4х4.

Посмотреть забавную иностранную рекламу обновленной Лады 4х4 вы можете здесь.

Изображение: Partisan Motors