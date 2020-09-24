Рэпер сбил пешеходов: у него 29 штрафов и наркотики

Суд арестовал Эльмина Гулиева, совершившего резонансное ДТП в центре Москвы. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Материалы по теме Просто жесть: 26-летний пацан на Infiniti влетел на тротуар

Напомним, 21 сентября на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка столкнулись два автомобиля. Инфинити на скорости въехал в Мерседес, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Трое в тяжелом состоянии были госпитализированы, одной из пострадавших пришлось ампутировать часть ноги. Сначала казалось, что водитель трезв, но по итогам медицинского освидетельствования установлено, что в крови Гулиева есть остатки наркотических веществ.

Сначала рэпера собирались поместить под домашний арест, однако по вновь открывшемуся обстоятельству суд постановил отправить виновника происшествия в СИЗО, где он пробудет до 21 ноября. Кроме того, следователь указал, что установлено 49 фактов нарушения Гулиевым ПДД, а ранее он был условно судим за грабеж, сообщает РИА Новости.

Сначала дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), а потом переквалифицировали на пункт «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Гулиев вину признает, при этом утверждает, что был трезв, наркотиков не употреблял, но пьет антибиотики и обезболивающие из-за остеохондроза. Он извинился перед потерпевшими, обещал помогать материально, а в конце своей речи даже расплакался.

Гулиев Эльмин Джамиль Оглы родился в 1993 году в Баку (Азербайджан), сообщает «Комсомольская правда». В Москву он переехал пять лет назад и стал работать ди-джеем в столичных ночных клубах, а на досуге писал песни. В 2018-м заявил о начале сольной карьеры и записал несколько собственных песен в стиле рэп.

В Брянске вице-губернатору пришлось уйти в отставку после того, как его сын в нетрезвом виде устроил смертельное ДТП.



Фото: Софья Сандурская АГН «Москва»