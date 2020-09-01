Toyota готовит новый Hilux — помощнее — журнал За рулем

Toyota готовит новый Hilux — помощнее

Слухи начали ходить еще в 2018 году, после регистрации компанией названия GR Hilux.

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Австралийское издание Cars Guide выяснило, что вскоре появится особая версия пикапа GR Hilux, но прежде автомобиль должен сменить поколение. Недавнее обновление модели не позволяет надеется, что новый Hilux выйдет в ближайшие пару лет, а значит ожидать его стоит не раньше 2023 года.

Предположительно, самая мощная версия пикапа нового поколения будет оснащаться 3,3-литровым турбодизелем V6, который также получит новый Land Cruiser. Его мощность составляет 272 л.с. и 650 Нм. Чтобы подвеска автомобиля соответствовала двигателю, ее существенно доработают и, в частности, установят амортизаторы Fox Racing, а также другие детали GR.

Главным конкурентом японского пикапа на мировом рынке станет новый Ford Ranger Raptor, который в топовой комплектации получит 3-литровый турбодизель V6 мощностью 259 л.с. и 600 Нм.

Следует отметить: австралийское издание не получило официального подтверждения от автопроизводителя, что новое поколение Hilux, которое получит особую мощную версию, будет показано в 2023 году.

Фото: Toyota

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