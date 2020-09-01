Слухи начали ходить еще в 2018 году, после регистрации компанией названия GR Hilux.

Австралийское издание Cars Guide выяснило, что вскоре появится особая версия пикапа GR Hilux, но прежде автомобиль должен сменить поколение. Недавнее обновление модели не позволяет надеется, что новый Hilux выйдет в ближайшие пару лет, а значит ожидать его стоит не раньше 2023 года.

Предположительно, самая мощная версия пикапа нового поколения будет оснащаться 3,3-литровым турбодизелем V6, который также получит новый Land Cruiser. Его мощность составляет 272 л.с. и 650 Нм. Чтобы подвеска автомобиля соответствовала двигателю, ее существенно доработают и, в частности, установят амортизаторы Fox Racing, а также другие детали GR.

Главным конкурентом японского пикапа на мировом рынке станет новый Ford Ranger Raptor, который в топовой комплектации получит 3-литровый турбодизель V6 мощностью 259 л.с. и 600 Нм.

Следует отметить: австралийское издание не получило официального подтверждения от автопроизводителя, что новое поколение Hilux, которое получит особую мощную версию, будет показано в 2023 году.

В России начались продажи нового поколения Highlander — от 3 688 000 до 4 304 000 рублей.

Фото: Toyota