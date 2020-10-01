В базовой комплектации Elegance за автомобиль попросят 2 299 900 рублей.

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Первые кроссоверы Honda CR-V появились в дилерских центрах бренда, дилеры приглашают клиентов на тест-драйв, а также готовы предоставить персональные скидки.

Комплектаций будет по-прежнему четыре: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Двигателей предложат два, и они те же: 2,0-литровый мощностью 150 л. с. и и 2,4-литровый, развивающий 186 л. с.

Все автомобили полноприводные и оснащены вариатором. Передние стойки в автомобиле типа McPherson, задняя подвеска многорычажная и есть адаптивный электроусилитель руля.

Система контроля усталости водителя теперь ставится на все автомобили.

Уже в базе есть интеллектуальный мультиинформационный дисплей, климат-контроль, обогрев зоны покоя стеклоочистителей, электропривод и обогрев зеркал, электростеклоподъемники, обогрев передних сидений, электронный стояночный тормоз, датчик света, автозатемняющееся зеркало заднего вида, Bluetooth, задние датчики парковки, круиз-контроль, светодиодные ходовые огни, управление аудиосистемой на руле, ABS+EBD, система помощи при маневрировании, помощи при подъеме, контроля давления в шинах, 8 подушек безопасности и многое другое.

Все комплектации модели, кроме начальной Elegance с 2,0-литровым двигателем, оснащены автоматической корректировкой наклона фар при движении задним ходом, обогревом руля и камерой бокового обзора.

В топовой комплектации Prestige с 2,4-литровым мотором теперь есть беспроводное зарядное устройство и электропривод двери багажника с датчиком движения.

Напомним, комплектации и рекомендованные розничные цены CR-V 2020 модельного года:

2.0 Elegance CVT 2 299 900 руб. 2.0 Lifestyle CVT 2 549 900 руб. 2.0 Executive CVT 2 699 900 руб. 2.4 Lifestyle CVT 2 639 900 руб. 2.4 Executive CVT 2 789 900 руб. 2.4 Prestige CVT 2 939 900 руб.

Обновленный Honda CR-V: известны цены В базовой комплектации Elegance за автомобиль попросят 2 299 900 рублей. Обновленный Honda CR-V: известны цены

Представители правительства Японии пытались в этом году заставить Nissan и Honda провести переговоры о слиянии.

Фото: Honda