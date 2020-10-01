Всех таксистов посчитают и занесут в цифровую базу

Власти обяжут диспетчерские службы такси передавать цифровой профиль работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему.

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Сегодня в такси в Москве задействовано около тысячи юрлиц и около 12 тыс. индивидуальных предпринимателей. Ежедневно таксомоторы перевозят больше 900 тыс. пассажиров (более 330 млн пассажиров в год), отмечается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Важно понимать, кто находится за рулем конкретного автомобиля в конкретный момент, кто везет пассажира. Агрегаторы интернет-заказов не всегда занимаются контролем за тем, сколько водитель работал, действует ли у него водительское удостоверение, есть ли страховка, защищающая пассажира, не находится ли он в розыске правоохранительными органами, не поддельные ли у него документы.

В ведомстве отмечают, что за рулем такси должен быть профессионал, которому можно доверить жизнь и безопасность каждого пассажира. В соответствии с решением Антитеррористической комиссии города Москвы диспетчерские службы такси (агрегаторы) начнут передавать цифровой профиль работающих водителей в региональную навигационно-информационную систему. Это будут: ФИО, водительское удостоверение, место трудоустройства, страховой полис, наличие техосмотра на автомобиль, стаж вождения, номер разрешения на осуществление деятельности и сведения о прохождении медосмотра.

С агрегаторами такси скоро заключат соглашение на передачу этих данных. Таким образом, у каждого таксиста появится цифровой профиль, который в дальнейшем будет подтверждаться в отдельном приложении.

Столичные власти первыми в России решили так глубоко изучить таксомоторные перевозки и подчеркивают, что при этом данные о пассажирах и их поездках никуда не будут передаваться, они останутся обезличенными.

Эта система позволит властям не только понять, кто вообще находится за рулем такси, насколько водитель опасен для пассажира, но и проверять наличие штрафов, их оплату, предсказывать стиль вождения, а пассажиры будут точно знать, что за рулем находится человек, который умеет управлять транспортным средством, отметил в интервью ТАСС председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Кроме того, можно будет отслеживать время, которое провел таксист за рулем, и в случае переработок отключать его от заказов.

Москва начала эту работу, но подобные цифровые базы со временем появятся и в других регионах. В перспективе это должно вылиться в единую федеральную базу таксистов.

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Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС