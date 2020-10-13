Мы все меньше покупаем цветных автомобилей

И все больше предпочитаем неброские и практичные расцветки. Как менялись предпочтения покупателей авто, начиная с 90-х годов, продемонстрировали с помощью таблички.

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Эту цветовую разбивку автомобилей опубликовал пользователь сайта Reddit Feemiror. Благодаря ей отчетливо видно, как относительно яркие 90-е постепенно сменяются черно-серо-белыми цветами, которые популярны сегодня.

Это подтверждает и исследование поставщика красок компании PPG — согласно ему, 39% автомобилей в 2018 году во всем мире были белыми, а в 2019 году — 38%.

А между тем, в 90-х годах зеленый был невероятно популярным цветом, но начиная с 1999 года предпочтения потребителей сместились в сторону более нейтральных вариантов, и с каждым годом популярность зеленого снижается. Удивительно, но с 1990-го по 1995-й покупали много красных машин, выбор желтого и коричневого тоже был больше.

А что мы видим сегодня? Лидирует белый цвет, в тройке также серый и черный. Разбавляют черно-белую картину немного синего и красного. Доли коричневого, бежевого, желтого и зеленого — минимальные. Например, в США в 2019 году было куплено 23% белых автомобилей и 23% черных. По России такой статистики, увы, нет, но похожую картину можно наблюдать и на дороге.

Предпочтение нейтральных цветов понять можно — они немаркие, на них меньше видны царапины и, поскольку они нравятся большинству, автомобили таких расцветок легко перепродать. Но, посещая шоу-румы дилеров, покупатели все же хотят полюбоваться на яркие, радостные тона. Зная это, дилеры выставляют в салоне разноцветные модели. Ну а клиенты потом выбирают такие же, только в немарких расцветках.

Еще в 2018 году PPG предсказывала рост предпочтений зеленого. В компании верят, что когда-нибудь ситуация изменится, поскольку зеленый становится все популярнее в домашнем декоре, мебели и бытовой электронике, стоит ожидать, что эта мода перекинется и на автомобили. Но пока этого не происходит.

Фото: Reddit и Depositphotos