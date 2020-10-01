Ситуация, кстати, стала хуже, чем была четыре года назад.

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По результатам опроса, 44% выбрали вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». На втором месте ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» — 26%.

18% выбрали «Двойку (неадекваты преобладают, увы)», а за «Кол (ад кромешный)» проголосовали 7%. «Пятерку (все молодцы, отдельные личности не в счет)» автомобилистам своего города поставили только 5% респондентов.

Выяснилось, что водить автомобилисты стали хуже: если сравнивать с результатами опроса, проведенного четыре года назад, то тогда отметки «четыре и пять» суммарно набрали 37% (сейчас — только 31%).

Больше всего «водителей-отличников» в Тюменской области — 10% (в 2016 году первое место было у водителей Ямала и Камчатки (по 13%). Отъявленные «троечники» живут в Башкирии (57%) и Ростовской области (50%).

Вариант «Кол» наиболее популярен в Республике Саха и Воронежской области — по 13% в каждом регионе, чуть лучше по этому показателю, но также в конце рейтинга находятся Республика Бурятия — 12% и Москва — 10%.

Любопытная дискуссия развернулась в комментариях к опросу, где почти каждый пытался доказать, что уж в его-то городе больше всего неадекватов. А один водитель вспомнил притчу про старика, к которому подходили приезжие и спрашивали, какие люди живут в этом городе? Каждому он задавал встречный вопрос: а какие люди были в том городе, который он покинул? Один сказал, что эгоистичные и злые люди. «Здесь ты встретишь таких же», — отвечал старик. Другой сказал, что в его городе были добрые и хорошие люди, и у него осталось там много друзей. Старик ответил, что таких же он найдет и здесь. А потом к нему подошел горожанин и спросил, почему он дает такие разные ответы. И старик сказал, что везде есть и хорошие, и плохие люди, просто каждый находит только то, что умеет искать.

Опрос проводили на автомобильном портале «Дром», в нем приняли участие более 14 тысяч человек.

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