В автобусах появятся обеззараживатели воздуха

Пандемия диктует свои правила, а задача безопасного передвижения пассажиров стояла всегда. Только теперь помогут в этом новые портативные устройства.

Материалы по теме Только если там будет свободно — пассажиры против метро

В России уже в начале следующего года в общественном транспорте, такси и каршеринге может появиться портативная система обеззараживания воздуха, рассказали РИА Новости в некоммерческой организации «Платформа НТИ».

Причем действует устройство не только на коронавирус, но и вообще на все опасные для человека вирусы и бактерии. В основе прибора лежит использование принципа воздействия ультрафиолетового излучения на бактерии и вирусы. Облучатель-рециркулятор будет не только постоянно очищать проходящий через него воздух, но и при отсутствии пассажиров в салоне (определит это самостоятельно) открываться и обеззараживать облучаемую поверхность.

Разработал прибор Воронежский технический университет, и сейчас устройство проходит тестовые испытания, выпускать его планируют уже зимой. Будет несколько видов излучателей, цены на них стартуют от 50 тысяч рублей.

Для устройства не нужно менять конструкцию салона, оно компактно и поместится в любом автомобиле. У прибора несколько режимов работы, управлять ими можно с приборной панели водителя.

Разработчики утверждают, что система эффективнее и безопаснее обработки химическими средствами, поскольку не требует участия человека.

Такси или каршеринг — что безопаснее в пандемию? Ответ в нашей публикации.



Фото: Depositphotos