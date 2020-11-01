В Hyundai вернулся главный дизайнер

В апреле шеф-дизайнер корейского бренда Люк Донкервольке ушел в отставку. Теперь он вернулся и снова будет определять облик всех автомобилей концерна.

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Люк Донкервольке займет в Hyundai Motor Company недавно созданную специально для него должность главного креативного директора и будет отвечать за коммуникацию дизайна между различными брендами в составе Hyundai Motor Group. Также он вернется на позицию исполнительного вице-президента. Только теперь его офис будет располагаться не в Корее, а в Европейском техническом центре Hyundai Motor в Рюссельсхайме (Германия).

«В роли нового креативного директора Донкервольке будет отвечать за коммуникацию, связанную с дизайном бренда Genesis, линейки электромобилей, как на аккумуляторных батареях под брендом Ioniq, так и автомобилей на топливных элементах», — говорится в сообщении Hyundai Motor Group.

Весной Донкервольке взял паузу, чтобы «сосредоточиться на своем здоровье», видимо, проблему удалось решить, и этого креативного человека снова позвали в Группу.

В качестве нового креативного директора он также займется развитием сотрудничества с ведущими отраслевыми дизайнерами и лидерами дизайнерских исследований в сфере мобильности будущего.

Таким образом, Донкервольке возглавит общую дизайнерскую стратегию Группы и перспективные направления новой мобильности, но главным дизайнером бренда Hyundai и Genesis по-прежнему останется Сан Юп Ли, а Карим Хабиб продолжит руководить дизайном бренда Kia.

Люк Донкервольке пришел в Группу в 2016 году и поэтапно руководил дизайнерским направлением в Hyundai, Kia и Genesis. В 2018 году Петер Шрайер, занимавший пост главного дизайнера концерна Hyundai-Kia, ушел в отставку, и его пост занял Донкервольке.



Фото: Hyundai