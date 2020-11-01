Пряжка ремня безопасности в Шкоде будет светиться

Процесс пристегивания в ночное время станет комфортнее, уверяют разработчики. Ну и выглядит это симпатично!

Компания Skoda запатентовала еще одну идею для ремня безопасности: первую в мире интеллектуальную пряжку с подсветкой. Устройство разработали в лаборатории Simply Clever. У новых пряжек прозрачная кнопка вместо традиционной красной и внутри два разноцветных светодиода, которые работают в двух режимах. В стандартном, когда на сиденье никого нет, они светятся белым, показывая пассажиру, где находится пряжка. Кристаллический узор в стиле Шкоды на прозрачной пластиковой кнопке рассеивает свет, создавая впечатление, что светится вся кнопка.

Когда пассажир садится, датчик веса в основании кресла распознает присутствие человека, и светодиод становится красным, указывая на то, что пассажиру следует пристегнуть ремень безопасности. Эта функция особенно удобна для родителей, которые сразу видят, не забыли ли их дети пристегнуться и правильно ли они это сделали. Как только ремень застегнут, цвет светодиода меняется на зеленый, сигнализируя об успешном завершении процесса, а затем, чтобы не раздражать водителя, его свечение снова становится белым.

Это изобретение лишь одно из большинства запатентованных в последнее время на Шкоде. Ежегодно бренд подает многочисленные заявки на идеи и системы, которые делают жизнь владельцев и водителей проще, безопаснее и приятнее.

Так, в прошлом году Skoda Auto подала 94 патентных заявки — больше, чем любая другая компания в Чехии. Количество заявок непрерывно растет в течение многих лет, и многие изобретения уже интегрированы в текущую линейку моделей, а другие появятся в скором будущем.

В список запатентованных также входят коврики из специального волокна, которые особенно легко чистятся и на которых практически не видна грязь; устройство, позволяющее надежно крепить ящики и другие предметы в багажнике рядом с багажом; крышка бачка омывателя, которая при открывании становится воронкой и т.д.

Изобретения не ограничиваются только комфортом водителя: бренд также успешно запатентовал уникальную камеру производственной линии, которая позволяет идеально выровнять части кузова автомобиля перед сваркой.

Среди других ноу-хау компании Skoda — приложение Sound Analyser, которое с помощью искусственного интеллекта помогает определить неисправности в различных узлах и системах автомобиля.

Фото: Skoda