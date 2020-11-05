6 главных фишек обновленного Nissan Navara

Новые фары и решетка, а еще усиленный задний мост и камеры кругового обзора.

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Компания Nissan представила обновленный пикап Navara. Внешнее «омоложение», как водится, свелось к светотехнике, бамперам и решетке радиатора — но эти детали действительно придали пикапу совершенно новую внешность.

До России же Навара в ее нынешней генерации пока не добралась. А вот конкурент Mitsubishi L200 продается, еще есть относительно недорогой УАЗ Пикап, да и китайский Great Wall недавно вернулся с обновкой. Так что полностью исключать появление обновленной версии Nissan Navara в РФ не стоит. В чем же именно улучшился автомобиль?

Ключевые моменты обновления пикапа Nissan Navara

Задний мост усилен, повышена грузоподъемность (цифры пока не приводятся), кузов стал вместительнее, и появилась площадка на заднем бампере, облегчающая доступ к грузу.

Уровень вибраций снижен, введена дополнительная шумоизоляция кузова.

Рулевая рейка новая, должна обеспечить лучшую маневренность на низких скоростях и повышенную информативность управления.

Используются четыре камеры кругового обзора с особым внедорожным режимом.

Добавлены функции Intelligent Mobility: предупреждение о столкновении (отслеживает автомобиль впереди) и функция экстренного торможения.

Доступен пакет PRO-4X: багажник на крыше, подножки, внедорожные шины на черных 17" дисках, оранжевые акценты на переднем бампере, а также черные дверные ручки, эмблема и решетка радиатора.

Глобальный офис Nissan сообщает, что в декабре 2020 года пикап поступит в продажу в Тайланде, а затем стартует и на других рынках. По поводу перспектив на российском рынке информации на настоящий момент нет.

А вот китайский Great Wall Wingle 7 уже можно купить.

Фото: Nissan