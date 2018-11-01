Ефремов договорился с потерпевшими. Дальше помилование?

Адвокат актера считает, что для этого наступает подходящий момент.

Один из адвокатов Михаила Ефремова добился соглашения с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Адвокат Андрей Алешкин встретился с Александром Добровинским, защитником семьи Захаровых, и обсудил с ним назначенное на 23 ноября судебное заседание — семья Захаровых направила иск о возмещении 111 тысяч рублей, потраченных на похороны.

Мы встретились с Александром Добровинским и обсудили возможное перемирие со стороной потерпевших. У семьи Захаровых больше не должно быть претензий к моему подзащитному: все материальные затраты, в том числе на похороны, он возместил, письменные извинения принес. Это на самом деле знаковое событие: ранее стороны были настроены воинственно, а теперь мы пожали друг другу руки, — цитирует «Комсомольская правда» Андрея Алешкина.

Ранее адвокат Алешкин заявлял, что один из вариантов развития событий — это обращение к Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Основания для этого есть: актер признал вину, а приговор уже вступил в силу.

Трем другим адвокатам Ефремова — Петру Хархорину, Роману Филиппову и Владимиру Васильеву — удалось снизить срок заключения подзащитного до 7,5 лет.

Изначально суд приговорил Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас актер находится в СИЗО.

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС