600 штрафов на двоих! Ох уж эти владельцы BMW с Mercedes...

Они были должны 384 тысячи и 365 тысяч рублей.

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В Северном административном округе столицы привлечены к ответственности двое водителей, за которыми в общей сложности числится около 600 нарушений ПДД, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На Дубнинской улице инспекторы остановили автомобиль BMW под управлением 44-летнего москвича. При проверке документов выяснилось, что в 2020 году мужчина совершил 347 нарушений и накопил штрафов за них на 384 тысячи рублей. В результате получил еще и 50 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Приставы арестовали его автомобиль и до погашения задолженности отправили на специализированную стоянку.

Также задержали 37-летнего владельца Мерседеса, который до «рекорда» недотянул, но к нему приблизился — за ним числится 240 нарушений правил дорожного движения, и все только за 2020 год. Этот нарушитель накопил штрафов на 365 тысяч. В отношении него составили 90 административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

Половина российских водителей поддерживают идею лишать прав нарушителей-рецидивистов.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС