Телефон и ремень станут фатальными ошибками в экзамене на права

МВД планирует сократить количество грубых ошибок, допустив которые, претендент на права считается несдавшим экзамен. А вот телефон и ремень перейдут из разряда средних в грубые.

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МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен, следует из проекта ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов.

Сейчас ошибки делят на грубые (пять штрафных баллов), средние (три балла) и мелкие (один балл). Если курсант набирает пять баллов, экзамен считается несданным. То есть при совершении грубого нарушения, таких в перечне 17, экзамен прерывается. В новом регламенте количество грубых ошибок сократят до 15.

При этом в список грубых войдут новые две: «Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи», а также «непристегнутый ремень безопасности». Сейчас они проходят по категории средних, за них выставляются штрафные баллы, однако сдача экзамена не прекращается.

Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

С апреля 2021 года инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС