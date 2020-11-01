На МКАД установили новую камеру на стоп-линию

Автомобилисты узнали о ней, когда им стали приходить штрафы за неостановку у стоп-линии перед съездом на МКАД. В ЦОДД рассказали, сколько таких камер работает в столице.

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Новая камера на стоп-линию находится на МКАДе, на съезде 64В в районе Строгино, рассказали изданию Autonews в столичном ЦОДД. За неостановку перед стоп-линией сейчас предусмотрен штраф в размере 500 рублей, если уложиться в 20-дневный срок, то можно заплатить половину суммы. Чтобы не получить «письмо счастья», водитель обязан полностью остановиться перед знаком «Стоп», а не просто притормозить.

Сейчас в столице это нарушение фиксируют три комплекса, еще один расположен на съезде с внешней стороны МКАД (5А) на Носовихинское шоссе, а третий — на улице Нижняя Масловка, д. 9. Автомобилисты признаются, что притормаживают перед стоп-линией, а не останавливаются, полагая, что этого достаточно, но когда стали приходить штрафы, они призадумались.

В ГИБДД отмечают, что если автовладельцы полагают, что штраф выписан несправедливо, в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления можно подать жалобу в УГИБДД ГУ МВД России по Москве или в суд.

Имеют ли негосударственные комплексы видеофиксации нарушений ПДД право на существование? ЗР считает, что да, но лишь при соблюдении некоторых условий.



Фото: Владимир Гердо/ТАСС