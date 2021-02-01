У VW Polo появится новая версия

Новая версия Polo Football Edition появится в салонах дилеров в апреле этого года.

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В ожидании предстоящего главного футбольного события года — УЕФА ЕВРО, которое должно состояться летом 2021 года, марка Volkswagen подготовила Polo в специальном исполнении — Football Edition.

Автомобиль базируется на популярной комплектации Status и предлагается с двигателем 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП или 110 л.с. с 6АКП, а также 125 л.с. в паре с 7АКП.

Отличить Polo Football Edition можно по накладкам на передние пороги с логотипом, а также по шильду спецверсии на крышке багажника.

Интерьер вдобавок к «материнской» комплектации дополнен передним центральным подлокотником, салонными ковриками с логотипом EURO 2020TM, камерой заднего вида, а также мультимедиасистемой с 8-дюймовым дисплеем и поддержкой функций Bluetooth/App-Connect и шестью динамиками и USB-разъемами для задних пассажиров.

Кроме того, при покупке такого автомобиля владельцу предложат «комплект болельщика», куда входят рюкзак, шарф болельщика, грим и мишка-болельщик.

Polo Football Edition начнут выпускать в марте, в продажу автомобили поступят в апреле 2021 года, цены объявят ближе к старту продаж. Ориентировочно — за комплектацию Status сейчас просят от 1 066 900 рублей.

Здесь вы найдете дерзкую рекламу Volkswagen Polo — всю на скрытых смыслах.



Фото: Volkswagen