Обновленная Mazda CX-9: известна цена топ-версии

Плюс 15 000 рублей в топе — это за новые диски, подрулевые лепестки, мультимедиа с экраном 10,25" и несколько систем безопасности.

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Российский офис представил кроссовер Mazda CX-9 2021 модельного года — модель обновилась летом 2020-го, но в Россию попадет лишь сейчас. На первый взгляд, обновления свелись к минимальной корректировке внешности — решетка радиатора получила трехмерный узор ячеек (хромированную окантовку вокруг глянцево-черной центральной секции), 20-дюймовые колесные диски сменили дизайн, да патрубки выхлопа в топ-версии стали чуть шире.

Изменения по салону — также точечные. Однако у всех четырех комплектаций, что доедут до России, теперь будет адаптивный круиз, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков, предупреждение о выходе из полосы, контроль усталости, предупреждения о приближении авто сбоку, обнаружение пешеходов и автоматическое экстренное торможение.

Кроме того, в топ-версии (наиболее популярная Executive, с нее и начнутся продажи) будет мультимедийка Mazda Connect с экраном 10,25" с интеграцией через Apple CarPlay, Android Auto и CarPlay Wireless, а также беспроводная зарядка.

Помимо традиционного варианта переключения передач появится еще один — CX-9 обзавелась подрулевыми лепестками. А вот сама трансмиссия, как и двигатель, у модели прежние: 2,5-литровый Skyactive-G мощностью 231 л.с. в паре с 6-ступенчатой АКП, передающей момент на четыре колеса.

Прием заказов на комплектацию Executive начнется 15 февраля 2021 года; цена — 3 703 000 рублей. Это на 15 000 больше, чем за прежний топ-вариант модели.

Предыдущую новинку в России бренд запустил совсем недавно — в декабре 2020 года стартовал кроссовер CX-30.

Фото: Mazda