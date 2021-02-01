Непреодолимо комфортный салон... — это реклама Niva Travel — журнал За рулем

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Непреодолимо комфортный салон... — это реклама Niva Travel

Два видео будут в ироничном ключе.

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На показанном недавно ролике промо-кампания внедорожника Niva Travel не закончится — нас ждут еще, по меньшей мере два видео, выполненных, как и первое, в ироничном ключе. Исполнителем заказа АВТОВАЗа является московское рекламное агентство BBDO.

В коллаборации тольяттинских и столичных креативщиков родилась идея показа «кардинального обновления» модели, а также пропаганды двойного назначения автомобиля — для бездорожья и для города, сообщает Advis.ru. По задумке, «даже эксперты» не могут поверить, что перед ними Нива — в первом видео мы уже слышали реплику «Это точно Нива?», и у последующих видео будет схожая подача.

В рекламной кампании будет, по данным источника, как минимум три ролика. В первом видео было показано использование камеры заднего вида.

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Во втором будет продемонстрирован «неожиданно вместительный багажник», а в третьем — «непреодолимо комфортный салон, который буквально затягивает». В видео, помимо владельцев Niva Travel и «мегаэкспертов», затрудняющихся в определении названия автомобиля, также появятся медведи. Рекламная кампания Niva Travel продлится до 9 марта 2021 года.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Travel (12)

LADA 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Достойная проходимость даже без тюнинга. Шикарная подвеска, на проселке самое то, низкая стоимость запчастей.

Недостатки:

За те деньги, что она продается у нее нет недостатков.

Комментарий:

"Шевиком" владею с января 2017 года. Поехал 70000 км. За это время поменял стойки, реактивные тяги, трапецию, радиатор печки, подшипник ступичный передний левый, подшипник ступичный задний правый. На все потратил примерно 40000 рублей. Машина покупалась осознанно и под конкретные задачи...

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