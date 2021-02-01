Два видео будут в ироничном ключе.

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На показанном недавно ролике промо-кампания внедорожника Niva Travel не закончится — нас ждут еще, по меньшей мере два видео, выполненных, как и первое, в ироничном ключе. Исполнителем заказа АВТОВАЗа является московское рекламное агентство BBDO.

В коллаборации тольяттинских и столичных креативщиков родилась идея показа «кардинального обновления» модели, а также пропаганды двойного назначения автомобиля — для бездорожья и для города, сообщает Advis.ru. По задумке, «даже эксперты» не могут поверить, что перед ними Нива — в первом видео мы уже слышали реплику «Это точно Нива?», и у последующих видео будет схожая подача.

В рекламной кампании будет, по данным источника, как минимум три ролика. В первом видео было показано использование камеры заднего вида.

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Во втором будет продемонстрирован «неожиданно вместительный багажник», а в третьем — «непреодолимо комфортный салон, который буквально затягивает». В видео, помимо владельцев Niva Travel и «мегаэкспертов», затрудняющихся в определении названия автомобиля, также появятся медведи. Рекламная кампания Niva Travel продлится до 9 марта 2021 года.

Многие ожидали увидеть на обновленной Ниве другой мотор, но известно, почему он так и не появился.

Фото: АВТОВАЗ