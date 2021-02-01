Мы стали активнее покупать гаражи и машиноместа: 3 причины

Нетипичные события 2020 года подогрели спрос не только на жилую недвижимость, но и на гаражи.

По итогам 2020 года спрос на гаражи увеличился на 12% и на 11% — на машиноместа, такие данные приводит «Авито Недвижимость».

Одной из значимых причин оживления рынка купли-продажи гаражей и машиномест стала «гаражная амнистия», которую очень ждали многие пользователи. Соответствующий законопроект Госдума приняла (пока в первом чтении) 26 января текущего года. Документ вводит упрощенный порядок регистрации прав на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса — ранее их владельцы испытывали проблемы с легализацией своего статуса и сделками купли-продажи.

Принятые меры затронут порядка 3,5 миллиона объектов, если их собственники успеют оформить необходимые документы до 1 января 2026 года. Однако есть вероятность, что действие закона будет продлено бессрочно.

Однако основная причина роста спроса на гаражи и машиноместа — увеличение продаж на вторичном рынке автомобилей. При этом гаражные постройки часто используют в качестве подсобок, мастерских, складов и даже производственных помещений для малого бизнеса.

В условиях нестабильных экономических обстоятельств многие обратили внимание на гаражи и машиноместа — как выгодный способ вложения средств. В среднем по стране стоимость гаража по итогам года составила 250 000 рублей, а машиноместа — 600 000 рублей. Приобрести такую постройку могут многие россияне, в отличие от покупки квартиры.

Наиболее заметный потребительский бум в годовом выражении (2020-й к 2019-му) зафиксирован в Новосибирске (+30%) и Калининграде (+26%). Кроме того, весьма значительная положительная динамика наблюдалась в Кирове, Омске, Севастополе и Ульяновске, где спрос на гаражи за год вырос на 18%.

Самыми дорогими гаражами остаются железобетонные — в среднем 310 000 рублей за объект в 2020 году. Кирпичный гараж (именно этот тип стал самым востребованным у потенциальных покупателей — 57% в общей структуре спроса) обходился в 250 000 рублей, а металлический — всего в 80 000 рублей. На втором месте по популярности были железобетонные варианты (27%), а реже всего выбирали металлоконструкции (16%).

Самые дорогие гаражи в стране продаются в Сочи — в этом городе их средняя стоимость, по итогам 2020 года, составила 1,8 млн рублей. Это неудивительно — гаражные помещения в близи от моря часто переоборудуются в бюджетные апартаменты для туристов, что влияет на средние цены.

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Рынок машиномест можно назвать менее масштабным, однако по стоимости он все же превосходит сегмент гаражей (средний показатель по России — 600 тысяч рублей за объект). В отдельных городах, например, в Челябинске и Ижевске, интерес покупателей за год к таким объектам увеличился примерно вдвое.

Наибольшей популярностью у покупателей машиномест в 2020 году пользовались подземные гаражи — 69% в общей структуре спроса, несмотря на самую высокую стоимость — 695 044 рублей за объект в среднем. Далее в рейтинге расположился многоуровневый паркинг, на который пришлось 23% спроса, такие машиноместа можно было приобрести примерно за 500 000 рублей. Реже россияне покупали места на крытых и открытых стоянках — 4% спроса, которые обходились в 360 000 рублей и 85 000 рублей в среднем, соответственно.

А что будет, если не регистрировать гараж? Об этом узнайте тут.



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