Найден необычный способ избежать аквапланирования

Его суть заключается в том, чтобы разгонять воду... водой.

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Easyrain объединилась с компаниями Bosch и Italdesign, чтобы разработать и испытать инновационную систему, предотвращающую потерю сцепления колес с дорогой из-за слоя воды между ними, когда колесо попадает в лужу на большой скорости.

Интеллектуальная система аквапланирования (AIS), созданная Easyrain, имеет датчики и особое программное обеспечение, с помощью которых определяется начало аквапланирования. Когда это происходит, перед передними колесами начинает разбрызгиваться струя воды.

Эта струя разгоняет воду на асфальте, оставляя слой, с которым шины могут справиться самостоятельно, отводя влагу из пятна контакта через канавки протектора. При этом сцепление колес с дорогой восстанавливается, и машина проезжает препятствие без заноса.

Испытания доказали эффективность новой системы, без которой тестовый автомобиль быстро уходил в занос при проезде лужи. После активации системы машина уверенно держалась на траектории.

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Как заявили в Easyrain, система улучшает управляемость автомобиля на 35% на прямых участках дороги и на 30% — в поворотах. Результаты впечатляют, и теперь компании заняты тем, чтобы повысить эффективность новой системы.

Пока неизвестно, когда новая технология может появиться на серийных автомобилях. В Easyrain отмечают, что применять ее можно будет в любых транспортных средствах.

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Фото: Chevrolet

Видео: Easyrain