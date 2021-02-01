Шнекоход в движении! Смотрим за испытаниями уникальной машины

Болото, вода, метровый слой снега — она пройдет везде.

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Шнековые (или шнекороторные) вездеходы — эта тема в СССР получила распространение во второй половине XX века, хотя первый в мире шнекоход построили еще в 1929-м, а патент на изобретение и вовсе существует с 1868-го. К началу 1970-х на заводе ЗИЛ в знаменитом КБ В.А.Грачева собрали большом объем данных по шнекоходам и начали строить ходовые макеты.

В кадрах архивного видео мы видим несколько различных вариантов опытного шнекохода ШН-67. Экспериментировали, в основном, с углом спирали — с ее увеличением возрастала скорость машины. По данным паблика ЗИЛ /Завод И Люди/, показанный в кадре ШН-67 сохранился по крайней мере, до начала 2000-х.

Особенно впечатляет сравнительный заезд (сейчас такое называют драг-рейс) с другими вездеходами, имеющими иные движители.

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Действительно, шнекороторная техника может пройти там, где не справится ни колесный, ни гусеничный вездеход, ни даже судно на воздушной подушке. Однако она совершенно не может двигаться по ровной поверхности и серьезно повреждает почву и корни деревьев, что сильно ограничивает область применения.

Тем не менее, эксперименты на ЗИЛе в 1980-х привели к созданию поисково-спасательного комплекса «Синяя птица», в составе которого, помимо пары шестиколесных вездеходов, использовался шнекоротор ЗИЛ-29061. КБ В.А.Грачева уже давным-давно нет (как и самого ЗИЛа), но тема не забыта и поныне — различными группами инженеров периодически делаются попытки создать некий комбинированный вариант, сочетающий преимущества колеса и шнека.

Среди серийной техники ЗИЛа тоже есть выдающиеся машины — посмотрите, например, как едет по бездорожью ЗИЛ-131.

Видео: Youtube/Alexandr Zudin