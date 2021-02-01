Наклейка «слепая зона» становится обязательной

Она уже обязательна во Франции, в Германии пока рекомендована, но ее также предлагают ввести в обязательный перечень.

Эти две страны — драйверы нововведений, нет сомнений, что и другие страны EC потянутся за лидерами. Так, во Франции предупреждающая наклейка для транспортных средств, указывающая на опасность слепых зон на автомобилях массой более 3,5 тонн, с этого года стала обязательной. Распространяется она и на кемперы, и караваны, хотя большинство из них и так укладываются в эту категорию. Наклейки крепятся с обеих сторон, вертикально на высоте от 0,9 до 1,5 метра в пределах первого метра передней части автомобиля. Они должны быть прикреплены к задней части автомобиля с правой стороны, также на высоте от 0,9 до 1,5 метра. Застекленные поверхности и детали освещения автомобиля закрывать ими нельзя.

Таблички с надписью «Attention! Angles Morts», по-французски «Achtung! Toter Winkel» («Внимание! Слепая зона») можно купить в интернете или на заправочных станциях недалеко от французской границы. Доступны в виде наклеек или магнитных знаков, стоимость наклеек — менее 10 евро. Есть две версии изображения: для грузовиков и для автобусов. Вариант с изображением автобуса рекомендуется использовать и на кемперах, так как они также являются транспортным средством для перевозки пассажиров. В Германии в настоящее время рекомендовано (пока необязательно) прикреплять предупреждающие наклейки об опасности слепых зон на грузовиках, автобусах или, например, передвижных домах и более крупных автопоездах. Однако отдых на собственных кемперах или автодомах пользуется все большей популярностью в Европе из-за пандемии. Только в Германии в январе 2021 года этот сегмент вырос еще на 3,7%, сообщила отраслевая ассоциация CIVD. Поскольку волна путешествий наверняка приведет европейцев и во Францию, на южное побережье или в районы зимних видов спорта, предупреждающая наклейка о слепой зоне должна быть установлена на транспортном средстве. Поскольку нововведение еще должно прижиться, за неправильно размещенную наклейку в этом году полиция Франции, скорее всего, лишь ограничится предупреждением. Однако любого, кто путешествует без знака, ожидает штраф в размере 135 евро.

В России долго не могли понять, что делать с наклейкой «Шипы», а потом решили, что штрафовать за ее отсутствие не будут, а автовладельцы смогут сами решать, клеить ее или нет.

Фото: presseportal.de