Автором заявки на патент необычной системы стала корпорация GM.

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Современные автомобили невероятно комфортны, особенно если речь идет о машинах премиального сегмента. Уже никого не удивишь креслами с обогревом, вентиляцией, массажем, электрорегулировками… А как насчет массажа ног? Эта функция может стать реальностью, если General Motors получит патент на систему пневматического массажа ступней.

Идея массажа ног в машине не нова. В Audi A8 нынешнего поколения есть массажеры для ступней, встроенные в спинку кресла переднего пассажира. Однако эта опция доступна только в версии с длинной колесной базой, где можно вытянуть ноги. Согласно патентной заявке GM, массаж ног может быть доступен не одному, а всем пассажирам.

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В системе используется сжатый воздух, который заставляет пол изгибаться в определенных местах. На схемах и в описании патента указано, что «пневматические» зоны могут располагаться в любом месте, а управлять их работой будет сам пассажир. Отметим: в заявке на патент нет упоминаний, что система может быть доступна и для водителя. Действительно, ради безопасности ему-то не стоит разуваться.

Также ничего не сказано и о подогреве зон пневматического массажа. Система воздуховодов и баллонов кажется чрезмерно сложной, тогда как для массажа можно использовать механические системы.

Но это всего лишь патентная заявка. Автопроизводители постоянно подают их, а впоследствии ничего описанного в них не появляется.

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Изображения: GM, Ian Dooley / Unsplash