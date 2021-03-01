Hyundai завтра покажет бюджетный кроссовер Bayon

Уже известно, что новый SUV станет преемником Hyundai i20 Active и появится на европейском рынке летом 2021 года.

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Hyundai Bayon — новинка перспективного B-сегмента кроссоверов, автомобиль станет самой доступной моделью среди SUV у производителя. Будучи преемником Hyundai i20 Active, Hyundai Bayon завершит линейку южнокорейских внедорожников, состоящую из Nexo, Santa Fe, Tucson и Kona.

Однако Hyundai скупо выдает информацию о своем новичке: ранее публиковались лишь тизеры с фрагментами фар и задних фонарей.

Сложат все «пазлы» в единое целое 2 марта 2021 года. Цифровая мировая премьера нового Bayon состоится в 10:00 по центральноевропейскому времени. Доступ к ней можно получить по ссылке: www.hyundai.com/eu/bayon-unveil.

В салоне автомобиля ожидаются цифровая приборная панель и удобно расположенный сенсорный экран мультимедиа, уже знакомый по i20. Автомобиль предложат только в переднеприводном варианте, его позиционируют как доступный, полный привод сделал бы кроссовер дороже.

Hyundai Bayon, скорее всего, получит двигатели с i20, то есть 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор с двумя вариантами мощности — 100 или 120 л.с., более сильный вариант также может быть слегка «гибридизирован». Особенностью новинки является механическая 6-ступенчатая коробка передач с электронным управлением сцеплением. В качестве альтернативы предложат классическую 6-ступенчатую механику и 7-ступенчатый робот.

Напомним, откуда взялось имя кроссовера: поскольку, в первую очередь, он предназначен для европейского рынка, поэтому и назван в честь города Байонн на юго-западе Франции.

Еще слишком рано говорить о цене Hyundai Bayon, но ориентиром может служить родственная модель Kia Stonic — цены на нее в Европе сейчас начинаются от 16 650 евро.

Виртуальных гостей презентации ждет сюрприз: одновременно с автомобилем будут представлены работы девяти художников. Им предложили применить фантазию в русле их индивидуальных творческих направлений, а вдохновение черпать из отличительных элементов дизайна автомобиля. Девять созданных ими произведений искусства подчеркнут особенности нового кроссовера.

Никто пока не знает, как будет выглядеть кроссовер вживую, но первые фотографии в камуфляже уже просочились в сеть.



Изображения: Hyundai

