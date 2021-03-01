Названа главная причина не покупать Skoda Karoq и Kia Seltos

Она для этих двух кроссоверов одинаковая. Как и та, что все же заставляет их приобрести.

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Два популярных на российском рынке кроссовера стали объектами очередного исследования, которое аналитическое агентство «Автостат» провело совместно с российскими клубами Skoda Karoq и Kia Seltos. В опросе приняли участие 360 владельцев данных кроссоверов. По мнению многих из них, причина не покупать какую-либо из указанных моделей одна: их высокая стоимость.

Так считают 24,2% из тех, кто уже купили Skoda Karoq и 14,4% владельцев Kia Seltos. Также числе главных минусов у чешского кроссовера низкий клиренс (им недовольны 22,2% опрошенных) и недостаточное оснащение (13,4%). Владельцы Селтоса, кроме завышенной цены машины, сетуют на плохую шумоизоляцию (13,5%) и низкое качество сборки и деталей (10,8%).

Тем не менее, в целом хозяева машин ими довольны, причем именно в плане цены и качества. Ведь именнно соотношение этих двух показателей — главная причина к покупке обоих этих авто. За это высказались 40% владельцев Seltos и 41,2% тех, кто купил Karoq. Кроме того, сильными качествами Селтоса считаются привлекательный внешний вид (35,7%) и современность (14,8%), а Карок нравится хорошей динамикой (19,6%) и высоким комфортом (14,7%).

Кстати, в 2021 году поменять автомобиль на новый собирается треть автомобилистов России.

Фото: Kia, Skoda