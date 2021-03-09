6 лучших шлемов для эндуро. От доступных до дорогих

К шлемам для езды по грязи предъявляются особые требования: защита, комфорт и хороший обдув. Они годятся для любителей эндуро, квадроциклов и горных велосипедов.

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Все эти шлемы отлично подходят для езды в самых разных условиях: песок, грязь, жара и дождь. Мы нашли шлемы, которые подходят для всех этих ситуаций и при этом находятся в разных ценовых категориях.

Fox Racing V1

Цена: 12–24 тысячи рублей

Размеры: от XS до 3XL (всего 6 размеров)

Если вы предпочитаете серьезную защиту, в которой нет ничего лишнего, то присмотритесь к шлемам Fox Racing V1. Ставка в нем делается на комфорт: 6 размеров, 9 воздухозаборников, 5 выпускных отверстий, а также моющийся вкладыш и подкладки для щек. Каждый шлем имеет подкладку из пенополистирола и систему снятия магнитного козырька. В случае падения козырек отделяется и, тем самым, не выворачивает шею райдера. Весит же шлем менее 1,5 кг.

Bell MX-9 MIPS

Цена: 16–17 тысяч рублей

Размеры: от XS до 2XL (всего 3 размера)

MX-9 MIPS от Bell — это надежная вещь по приемлемой цене. Шлем из поликарбоната оснащен системой защиты от разнонаправленных ударов, вентиляцией Bell's Velocity-Flow и влагоотводящим вкладышем. MX-9 также имеет встроенный защитный кожух и большой козырек. С ним можно использовать очки различных размеров и форм, что тоже является плюсом, как и пятилетняя гарантия.

Fly Racing Formula Carbon Vector

Цена: 40–64 тысячи рублей

Размеры: от XS до 2XL (всего 3 размера)

Защита шлема имеет четыре уровня (система Adaptive Impact System). Первая линия защиты — углеродное волокно. Под ним — семь ячеек для поглощения энергии удара, в том числе вращательной. Дополнительный слой пенополистирола в шести важных местах и мягкий внутренний вкладыш. Вес шлема составляет менее 1,5 кг.

Shoei VFX-EVO

Цена: 45–60 тысяч рублей

Размеры: от XS до 2XL (всего 4 размера)

Продукция Shoei славится своим уровнем защиты, высоким качеством и относительно невысокой ценой. Броня шлема — это стекловолокно Advanced Integrated Matrix Plus (AIM +) с добавлением органических волокон. При этом шлем отлично сидит на голове и его не так просто повернуть. Большие воздухозаборники обеспечивают прекрасный обдув, а вкладыш 3D Max-Dry может впитывать влагу, масса которой вдвое превышает его собственный вес. При этом внутрь попадает минимум песка и грязи. Также следует отметить аэродинамику шлема и специальные выступы для лучшего удержания очков.

Alpinestars Supertech M10 Carbon

Цена: 45–60 тысяч рублей

Размеры: от XS до 2XL (всего 4 размера)

Первое, на что обращают внимание покупатели Alpinestars M10 Supertech, — это углеродное волокно. Шлем весит всего 1,26 кг (!) и оснащается двумя козырьками разного размера на выбор. Кстати, при ударе козырек легко отсоединяется. Мягкие подушки в нижней части шлема помогают избежать травм ключицы. Подкладка у шлема не простая — она имеет антибактериальные и гидрофобные свойства. Также шлем имеет 19 воздухозаборников и 5 выпускных воздуховодов.

Arai VX Pro 4

Цена: 80 тысяч рублей

Размеры: от XS до 2XL (всего 5 размеров)

Многие считают Arai лучшими шлемами на рынке. Благодаря фирменной форме с постоянным радиусом R75 он отлично защищает голову от ударов. Чтобы снизить к минимуму нагрузку на шею в случае падения, козырек шлема, его передняя часть и верхние вентиляционные отверстия отсоединяются. Чтобы райдеру было комфортнее, козырек подает воздух к вентиляционным отверстиям, а воздуховоды сзади уменьшают подъемную силу на больших скоростях. Система Face Contour System обеспечивает плотную, но удобную посадку. Из всего списка только Arai VX Pro 4 имеет сертификат Snell, что позволяет ему быть на шаг впереди.

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Фото: компании-производители, Maksym Ivashchenko / Unsplash