Hyundai рассекретила дизайн минивэна Staria

На рисунках — топовая модификация модели. Premium.

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Опубликованы первые тизерные изображение нового минивэна под названием Hyundai Staria. Новая MPV-модель Hyundai отличается футуристичными элементами дизайна и новым подходом к организации пространства.

У минивэна обтекаемая форма, изогнутый силуэт и четкие и минималистичные формы кузова. Передняя часть автомобиля выделяется благодаря длинной горизонтальной полоске дневных ходовых огней и расположенному под ней блоку головных фар, а пиксельные задние фонари (правда, иной формы) напоминают нам о представленном ранее электрокроссовере Ioniq 5.

Ассоциации с космическим кораблем вызывают большие панорамные окна и низкая линия остекления. Для максимального удобства и комфорта высота салона была подобрана так, чтобы минивэн был удобен как для семейных, так и для деловых поездок.

Передние сиденья имеют индивидуальные подлокотники, а во втором ряду — пара роскошных кресел с большими выдвижными подножками и подлокотниками. Салон кажется достаточно просторным, чтобы вместить третий ряд, да и места над головой должно быть достаточно, но рассмотреть это на тизерных изображениях трудно.

Вершиной комплектаций станет Staria Premium (представлена на картинках), которая будет доступна на отдельных рынках и которая выводит мобильность на качественно иной уровень. Это самый роскошный и технологичный вариант минивэна.

В ближайшее время Hyundai обещает раскрыть больше информации об автомобиле Staria.

Мировая премьера инновационного кроссовера Hyundai Ioniq 5 состоялась 23 февраля этого года.

Фото: Hyundai