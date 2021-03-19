Запрет на въезд грузовиков на МКАД отложили до мая — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Запрет на въезд грузовиков на МКАД отложили до мая

Столичный Дептранс дал перевозчикам еще время, чтобы те, кому такой въезд действительно необходим, смогли перестроиться и оформить документы.

Материалы по теме
Все достижения запрета на проезд грузовиков

Ограничение на передвижение грузовиков более 3,5 т по МКАДу вступит в силу на месяц позже: если ранее сообщалось, что его введут с 5 апреля, то теперь срок сдвинули на 5 мая. Однако совсем от этой идеи не откажутся, большегрузы смогут двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и «бетонкам» А-107 и А-108.

«Мы дадим один месяц, чтобы те, кто обеспечивает ежедневную жизнедеятельность Москвы и Московской области, были полностью готовы. Ограничения вступят в силу 5 мая», — сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что, когда запретили на МКАДе движение грузовиков свыше 12 тонн, результаты были видны сразу: стало меньше аварий, средняя скорость движения увеличилась на 11%. Эффекта ожидают и от следующего шага.

Новые правила необходимы для нормальной жизни города и безопасности движения, отмечает Дептранс, ведь МКАД превратилась в важную городскую магистраль, и ее следует сделать дружелюбной, в первую очередь, для перевозки людей. Кроме того, благодаря запрету удастся снизить количество вредных выбросов.

«В Москве около 1 млн человек переболели коронавирусной инфекцией. У людей ослаблен иммунитет — улучшение экологии и восстановление здоровья москвичей — одна из главных для всего города задач», — говорится в сообщении Департамента транспорта.

Новое ограничение затронет только транзитные машины — для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится, заверяют в ведомстве и обещают, что те же правила будут действовать и для иностранных перевозчиков.

  • Благодаря этому запрету на дорогах Москвы и Подмосковья станет свободнее, а движение окажется безопаснее? Не совсем так, объясняют наши эксперты.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

335
Оцените материал
0:—1
Читать комментарии
Загрузка...