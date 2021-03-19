Запрет на въезд грузовиков на МКАД отложили до мая

Столичный Дептранс дал перевозчикам еще время, чтобы те, кому такой въезд действительно необходим, смогли перестроиться и оформить документы.

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Ограничение на передвижение грузовиков более 3,5 т по МКАДу вступит в силу на месяц позже: если ранее сообщалось, что его введут с 5 апреля, то теперь срок сдвинули на 5 мая. Однако совсем от этой идеи не откажутся, большегрузы смогут двигаться транзитом только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) и «бетонкам» А-107 и А-108.

«Мы дадим один месяц, чтобы те, кто обеспечивает ежедневную жизнедеятельность Москвы и Московской области, были полностью готовы. Ограничения вступят в силу 5 мая», — сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что, когда запретили на МКАДе движение грузовиков свыше 12 тонн, результаты были видны сразу: стало меньше аварий, средняя скорость движения увеличилась на 11%. Эффекта ожидают и от следующего шага.

Новые правила необходимы для нормальной жизни города и безопасности движения, отмечает Дептранс, ведь МКАД превратилась в важную городскую магистраль, и ее следует сделать дружелюбной, в первую очередь, для перевозки людей. Кроме того, благодаря запрету удастся снизить количество вредных выбросов.

«В Москве около 1 млн человек переболели коронавирусной инфекцией. У людей ослаблен иммунитет — улучшение экологии и восстановление здоровья москвичей — одна из главных для всего города задач», — говорится в сообщении Департамента транспорта.

Новое ограничение затронет только транзитные машины — для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится, заверяют в ведомстве и обещают, что те же правила будут действовать и для иностранных перевозчиков.

Благодаря этому запрету на дорогах Москвы и Подмосковья станет свободнее, а движение окажется безопаснее? Не совсем так, объясняют наши эксперты.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС