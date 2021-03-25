Santa Fe получил новую версию — самую дорогую — журнал За рулем

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Santa Fe получил новую версию — самую дорогую

Спецверсию обновленного кроссовера в исполнении Calligraphy предлагают по цене от 3 359 000 рублей.

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На обновленный Hyundai Santa Fe назвали все цены

Базируется она на топовой комплектации High-Tech (от 3 009 000 рублей), но ее оснащение богаче. Отличить Santa Fe Calligraphy можно по темному хрому решетки радиатора, панорамной крыше с люком, 20-дюймовым легкосплавным дискам особого дизайна и окрашенным в цвет кузова пластиковым элементам экстерьера.

Santa Fe в комплектации Calligraphy доступен с дизельным двигателем 2.2 (199 л.с), который сочетается с новой 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией или бензиновым мотором 3.5 (249 л.с.), агрегатированном 8-ступенчатым автоматом. Автомобиль оборудован системой полного привода с возможностью выбора режима движения Drive Mode Select.

Новую версию предлагают в девяти вариантах окраски: «черный фантом», «белый кремовый», «серебристый тайфун», «магнитная сила», «тропический лес», «оранжевая лава», «белый ледник», «коричневая тайга» и «голубая лагуна». Цветовых вариантов обивки салона три: черный, светло-серый или песочный. Сиденья в автомобиле Santa Fe Calligraphy обиты кожей Nappa, потолок отделан мягкой замшей, а для центральной консоли использована специальная алюминиевая накладка.

В оснащение автомобиля входит целый набор систем безопасности: система автоматического торможения перед препятствием спереди, система предотвращения фронтального столкновения при повороте налево на перекрестке, адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, система предотвращения столкновений с автомобилем в слепой зоне и т.д.

Есть здесь и функция автоматической парковки с дистанционным управлением, система камер кругового обзора, функция распознавания дорожных знаков и возможность проекции показаний приборов на ветровое стекло.

Версия Calligraphy оснащается мультимедиасистемой с 10,25-дюймовым экраном, навигацией с информацией о пробках и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, премиальной аудиосистемой с 10 динамиками, электрорегулировками передних сидений, двухзонным климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфонов и другими функциями.

Santa Fe в версии Calligraphy с дизельным мотором можно приобрести за 3 359 000 рублей, с бензиновым — за 3 419 000 рублей.

Фото: Hyundai

Santa Fe получил новую версию — самую дорогую

Спецверсию обновленного кроссовера в исполнении Calligraphy предлагают по цене от 3 359 000 рублей.

Santa Fe получил новую версию — самую дорогую — фото 1234006Santa Fe получил новую версию — самую дорогую — фото 1234007Santa Fe получил новую версию — самую дорогую — фото 1234005Santa Fe получил новую версию — самую дорогую — фото 1234008Santa Fe получил новую версию — самую дорогую
Santa Fe получил новую версию — самую дорогую

Спецверсию обновленного кроссовера в исполнении Calligraphy предлагают по цене от 3 359 000 рублей.

Santa Fe получил новую версию — самую дорогую — фото 1234007Santa Fe получил новую версию — самую дорогую — фото 1234006Santa Fe получил новую версию — самую дорогую — фото 1234008Santa Fe получил новую версию — самую дорогую — фото 1234005Santa Fe получил новую версию — самую дорогую
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

Hyundai 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.

Недостатки:

Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.

Комментарий:

Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мас...

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