Renault Arkana и подержанный Infiniti QX50 стоят одинаково. Но по ряду параметров бюджетный кроссовер может быть предпочтительнее машины-премиум с пробегом. И наоборот.

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На премиальных автомобилях новые системы появляются раньше, но со временем перекочевывают на бюджетные машины. В результате современный бюджетник и пяти-семилетний премиум могут быть весьма похожими по оснащению. И здесь есть над чем задуматься.

Renault Arkana со 150-сильным двигателем, полным приводом и вариатором стоит от 1,65 млн рублей. За эти деньги можно найти Infiniti QX50 первого поколения 2015–2016 годов выпуска с пробегом менее 100 тысяч километров. При этом кроссовер будет оснащен атмосферным V6 объемом 2,5 литра, автоматом и системой полного привода.

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Сравним ключевые моменты:

Infiniti динамичнее, а его подвеска комфортнее, но у Renault литра на четыре меньше расход топлива и сантиметров на пять больше дорожный просвет;

динамичнее, а его подвеска комфортнее, но у литра на четыре меньше расход топлива и сантиметров на пять больше дорожный просвет; у Арканы гораздо лучше мультимедийная система, но она не обучена складывать изображения с камер кругового обзора в единую картинку, как это делает QX 50, в котором, кстати, нет USB —разъемов;

50, в котором, кстати, нет —разъемов; салон Инфинити (если это рестайлинговая версия не старше 2015 года) гораздо просторнее, особенно во втором ряду, но у Арканы на бумаге больше багажник (наши замеры показали, что он на 100 литров скромнее заявленного и равен по этому параметру багажнику QX 50).

О других особенностях кроссоверов, а также о стоимости их обслуживания и содержания читайте в апрельском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Текст подготовлен по материалам публикации Кирилла Милешкина «Нестандартный кросс».

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