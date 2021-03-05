Новый бюджетник или 10-летний Мерс: сравнили по-быстрому

Каждый автомобиль сегодня стоит около 1,3 млн рублей.

Материалы по теме Премиальный кроссовер и за 1,5 миллиона?! Все варианты

Цены на новые машины устремились в бесконечность: даже за миллион «с хвостиком» найти приличный автомобиль становится все сложнее.

Например, за 1 315 000 рублей можно взять Volkswagen Polo с турбомотором 125 л.с. и 7-ступенчатым роботом в максимальном исполнении Exclusive. Интересно, но деньги немалые!

А может, новый автомобиль и не нужен? Мы нашли дорестайлинговый Mercedes-Benz GLK 220 CDI 2011 года со 170‑сильным дизелем и пробегом в 110 тысяч километров — и он дешевле на 100 тысяч рублей, которые можно пустить на марафет и ремонт. Для начала давайте заглянем в салон этих двух машин: в каком интерьере комфортнее проводить время, если решиться на покупку?

Проверено временем

Сотня тысяч километров пробега на салоне Мерседеса не сказалась: натуральное дерево не потрескалось, кожа не вытерлась. Местами GLK не брезгует жестким пластиком, но «сверчков» на ходу не слышно. Угловатый дизайн может вызывать вопросы, однако к качеству сборки и удобству посадки не придерешься. Сиденья гостеприимны, имеют множество регулировок в широких диапазонах.

Медиацентр Command с джойстиком на тоннеле мудрен в управлении, но качество звучания акустики — отличное. Двухзонный климат-контроль удобен, а вот ждать, пока дизель прогреет салон, приходится долго. И обогревы есть только у передних сидений и зеркал! На втором ряду предусмотрены свои дефлекторы, но простором он не блещет даже на фоне нынешних моделей В-класса. Багажник попросту мал: 272 литра по нашим замерам.

Новое всегда лучше?

На фоне оппонента интерьер Polo 2020 года не теряется. Дизайн приятен, никакого дребезга и скрипов в движении. Компактный бюджетник по факту значительно просторнее премиального кроссовера — пространство использовано более рационально. Передняя панель сплошь из жесткого пластика, но сборка добротная, а эргономика — прекрасная. Не без нюансов, конечно: диапазон регулировок кресел широк, однако изменить степень поясничного подпора нельзя.

Медиасистема радует четкостью изображения и быстротой откликов, но качество звука тут хуже, чем у возрастного Мерседеса. Зато однозонный климат-контроль почти сразу после холодного пуска поставляет теплый воздух из дефлекторов (ну, тут заслуга бензинового мотора). Есть обогревы сидений, руля и лобового стекла. Задний ряд по простору легко укладывает GLK на лопатки, места хватает по всем направлениям. И багажник лифтбека просто огромен: честные 464 литра.

В итоге

Если большую часть времени придется ездить без пассажиров, то в Мерседесе, пусть и десятилетнем, комфортнее. Только выбирайте машину с бензиновым мотором — меньше мерзнуть придется. Ну а если семья большая, то салон и багажник нового Polo все же предпочтительнее.

Однако кроме интерьера есть и множество других нюансов, которые нужно учесть при выборе машины: ездовой комфорт, экономичность, динамика. Все это мы тоже сравнили, а еще учли затраты на эксплуатацию, вероятный ремонт и ликвидность на рынке...

Об этом читайте в мартовском номере журнала «За рулем», он уже в продаже!

Салон долго сохраняет вид, если пластик хороший. Мы разобрались, что такое хороший и зачем он бывает жесткий и мягкий.

Текст подготовлен по материалам публикации «Звезда не светит?» Александра Виноградова.