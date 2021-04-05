4 плюса и минусы 10-летней Daewoo Nexia — журнал За рулем

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4 плюса и минусы 10-летней Daewoo Nexia

На вторичном рынке старушка Нексия подозрительно дешева, но есть ли тому причины?

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Купить 8-летнюю Нексию с индексом N150 на вторичном рынке можно всего за 220 тысяч рублей, а 10-летнюю — за 150 тысяч. И она обязательно прослужит еще несколько лет.

Минусы

  • К минусам автомобиля можно отнести неважную эргономику и тесный второй ряд. Но кто это будет делать в отношении машины, которая дешевле одногодки Лада Гранта?
  • Гораздо важнее, что кузов седана, а также его выхлопная система подвержены коррозии. Этот автомобиль из тех времен, когда после покупки требовался антикор.
  • Есть нарекания к сварочным швам и окраске, но и эти недостатки можно легко обнаружить во время осмотра. Кстати, обратите внимание и на дверные петли.
  • Седан не лучшим образом приспособлен к холодам из-за слабой печки.

Плюсы

  • К двигателям претензий меньше. Они способны выхаживать 300 тысяч километров и более. А значит, их можно отнести к плюсам машины.
  • Мотор объемом 1,5 литра (8 клапанов) постоянно подтекает маслом. Частично эти течи можно сократить. Подъедает масло и 1,6-литровый 109-сильный двигатель (16 клапанов). Норма — 0,3 литра на тысячу километров пробега, и чем лучше масло, тем меньше его расход.
  • Механическая коробка до переборки ходит около 150 тысяч километров, но если в ней меняется масло каждые 50–60 тысяч километров, то ресурс заметно увеличивается.
  • Подвеска, несмотря на небольшой дорожный просвет, прекрасно справляется с плохими дорогами, если ее слегка беречь, притормаживая перед неровностями. В противном случае замена амортизаторов и шаровых опор потребуется каждые 50 тысяч километров — остальные элементы выдержат.

О других особенностях подержанной Daewoo Nexia, а также о порядке цен на седан читайте в апрельском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Текст подготовлен по материалам статьи Сергея Зиновьева «Daewoo Nexia N150: 2008–2013».

Фото: Daewoo

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Отзывы о Daewoo Nexia (8)

Daewoo 2006 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежность, ремонтопригодность, стоимость автомобиля, цена на запчасти, большой багажник,не пользуется популярностью у угонщиков и гаишников, заводится в любые морозы, большой моторесурс двигателя, возможность расточки цилиндров (т.е. капиталки).

Недостатки:

Маленький клиренс, очень длинная (плохо для города), не складывается задняя спинка, для высоких людей при сидении на задних сидениях низкий потолок и ноги могут упираться в передние сидения.

Комментарий:

Очень надежная рабочая лошадка. При умелом обращении не гниет (сам проводил обработку кузова, установлена катодная защита), после перепрошивки (чиповании) ЭБУ стала экономична. Советую установить ГБО, а газовый балон вместо запаски. Очень редко ломается. На данный момент пробег 223 000 км и капит...

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