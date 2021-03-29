В акции приняли участие дети. А посетителями выставки стали автомобилисты, проезжающие мимо.

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Тюменское отделение Госавтоинспекция организовало фотовыставку, в кадрах которой запечатлены последствия тяжелых ДТП. Фотовыставка разместилась прямо на обочине федеральной трассы из Тюмени в Ханты-Мансийск (Тобольский район Тюменской области).

К проведению выставки привлекли также и юных инспекторов движения, сообщает сайт официальный сайт ГИБДД. Организаторы выставки показывали остановленным автомобилистам кадры аварий, которые произошли неподалеку.

Целью акции было снижение аварийности на этом участке автодороги. Автоинспекторы, их юные помощники, а также сотрудники Тобольского поисково-спасательного отряда призывали водителей снизить скорость и не совершать обгоны с выездом на встречную полосу в тех местах, где уже произошли трагические случаи.

Кроме того, автомобилистам объяснили, где именно на трассе находятся самые опасные участки. В финале участники акции сфотографировались на фоне плакатов с баннерами #РоссияБезДТП, #ДорогиБезДТП и #ПоводДляОбгона.

Теперь знак «Фотовидеофиксация» не будет сообщать о каждой камере на дороге, и в ГИБДД разъяснили, как именно он будет работать.

Фото: ГИБДД