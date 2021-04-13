Новые Logan и Sandero показали «неуд» в краш-тесте Euro NCAP

Подвела система экстренного торможения, а также «недостатки в других аспектах».

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Комитет Euro NCAP анонсировал результаты последних проведенных краш-тестов. В новую партию автомобилей, подвергнутых испытаниям, попали две бюджетные модели Dacia — это седан Logan и хэтчбек Sandero.

Ожидается, что на наш рынок эти модели, как обычно, попадут под брендом Renault. Обе получили низкий рейтинг — всего две звезды из пяти возможных.

В пресс-службе Euro NCAP отметили, что базовая система экстренного торможения работает только с радаром, но не с камерой, и это позволяет ей реагировать на другие транспортные средства (в Европе это качество скоро станет законным требованием), но вот при опасности столкновения с пешеходами или велосипедистами она не поможет, а также в ней отсутствует функция удержания в полосе. Однако, по оценкам специалистов, система обеспечила бы новым Логану и Сандеро 4-звездочный рейтинг, если бы не недостатки в других аспектах.

В комплекс испытаний Euro NCAP входит несколько ударов, в том числе — боковое столкновение со столбом на скорости 32 км/ч

Очевидно, что Dacia нашла свой рынок и придерживается его, но двухзвездочный рейтинг свидетельствует о недостатке амбиций даже в рамках бюджетного сегмента. Их решение не предлагать камеру явно не идет в ногу с запросами рынка и разочаровывает...», — сказал генеральный секретарь Михель ван Ратингер.

Однако где еще новые Logan и Sandero оказались слабы, глава комитета не уточнил. Подробные данные по краш-тестам румынско-французских бюджетников будут опубликованы 14 апреля.

Предыдущие поколения Logan/Sandero в краш-тестах Euro NCAP показывали себя удачнее: первая генерация в 2008 году удостоилась трех звезд, а вторая в 2013-м — уже четырех.

Что касается третьего поколения, то в России эти машины будут собирать на АВТОВАЗе.

Фото: Euro NCAP