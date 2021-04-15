Тойоту скрестили с BMW, и вот что получилось

Не понятно, откуда взялась эта идея, но то, что получилось, выглядит совсем неплохо.

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Toyota Tacoma с «лицом» от BMW E30 была создана студентами Центра профессионального образования округа Шелби в Алабаме (США). Они взяли пикап Tacoma 2001 года и оснастили ее передней частью от автомобиля BMW 325i 1987 года, который также был списан и не на ходу.

Несмотря на созданный в 2019 году шоу-кар X7 Pickup (в единичном экземпляре), BMW за свою историю так и не сподобилась выпустить серийный пикап. Но любители марки хотели получить такую машину, поэтому и решились на рисковое предприятие.

Причем к работе подошли тщательно — выглядит «гибрид» на удивление цельным, а качество изготовления также неплохое. Несмотря на различия в стиле, квадратная передняя часть 3-й серии не кажется неуместной на более широкой Tacoma, и студенты даже вывели плечевую линию выштамповки BMW на двери Toyota.

Кроме некоторых сомнительных элементов, таких как черепа на решетке радиатора, эта работа может быть признана вполне успешной — автомобиль смотрится гармонично. Пикап представят на автосалоне в Алабаме, который пройдет с 19 по 28 апреля.

Фото: Alabama Auto Show @ Facebook