Появился дизель для УАЗов и ГАЗелей

Дизель, получивший индекс MMZ-4DTI, был представлен Минским моторным заводом.

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Дизель объемом 2,1 литра, мощностью 72 л.с. и 235 Нм — это собственная разработка Минского моторного завода на базе хорошо известного двигателя ММЗ-3LD. Он полностью изготавливается в Минске, за исключением топливного насоса и турбокомпрессора.

Новый мотор предназначен для установки на малотоннажную технику. В частности, на автомобили УАЗ. Для наглядности директор ООО «Торговый дом „Минский моторный завод“ Юрий Михалькевич представил версию, агрегатированную именно коробкой передач УАЗ. Также он отметил, что новый мотор можно устанавливать и на автомобили семейства ГАЗель.

Важными преимуществами дизеля MMZ-4DTI являются его ремонтопригодность и доступность запасных частей, в том числе на территории РФ — у продавцов в наличии имеются все запчасти для обслуживания и ремонта двигателя.

Этот новый мотор уже поставляется на Кубу, где его устанавливают на старые УАЗы, и уже есть отзывы о его эксплуатации. Мотор показал себя надежным и экономичным агрегатом. В ближайшее время предприятие планирует начать поставки нового дизеля MMZ-4DTI и в Россию.

УАЗ начал продажи новой версии Профи — с двускатной ошиновкой.

Фото: Youtube