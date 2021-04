Фото салона ГАЗели NN утекло в Сеть

Прототип автомобиля представили еще два года назад на выставке Comtrans, а потом разговоры поутихли. Оказалось, модель близка к серийному производству.

Фото салона ожидаемой новинки Горьковского автозавода появилось на страничке «Типичный Автозавод/Нижний Новгород» ВКонтакте. Речь о новом легком коммерческом автомобиле ГАЗели NN.

На фото новый интерьер кабины с мультимедийной системой (не менее 9 дюймов), новый щиток приборов с цветным дисплеем и мультируль. Сделано фото на заводе, а в подписи говорится, что «на ГАЗе прямо уже близки к запуску новой Газели». В пресс-службе предприятия не стали комментировать эту информацию.

Поэтому расскажем, что на сегодняшний день известно об этой разработке. NN — это абсолютно новая Газель Next с новым дизайном передней части, новой оптикой, дневными ходовыми огнями и подсвеченной эмблемой. Ранее президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин дал два варианта ответа на вопрос, что значит NN — Нижний Новгород или New Next, как кому угодно.

Что зашифровано в названии — не так уж важно, главное, что российский коммерческий автомобиль становится ближе к европейским аналогам, а для этого ГАЗель NN оснастят более 30 системами помощи водителю, улучшат комфорт и добавят универсальности.

Из того, что заявлялось на выставке в 2019 году — модель получит 5 камер, 8 ультразвуковых датчиков, 3 радара, обеспечивающих обзор на 360 градусов. Среди функций автомобиля — контроль слепых зон, считывание информации о дорожных знаках и сигналах светофора, погодных условиях и уровне освещения. Хотя все это будут внедрять постепенно, а часть оснащения предоставят опционно.

Предусмотрен здесь адаптивный круиз-контроль, адаптация скорости в зависимости от дорожных знаков, ассистент удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение и т.д.

Так что работы идут, они не заморожены, и, судя по фото, уже серийный автомобиль представят на ближайшей выставке Comtrans, которая, если не случится ничего экстраординарного (в период пандемии это прогнозировать сложно), должна пройти с 7 по 11 сентября этого года.

У ГАЗели NN будет и электрическая версия.



Фото: ВКонтакте